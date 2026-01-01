Снимка: iStock
-
Председателят на Европейския парламент: Добре дошла в еврото, България!
-
Валдис Домбровскис: България вече е в сърцето на Европа
-
Димитър Радев: Еврото не е само валута, то е знак за принадлежност
-
Часове преди еврото: Проверки за цените на храните в Перник
-
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Еврото ще подсили още повече гласа ви в Европа
-
Нова година с нова валута: Какво трябва да знаем за смяната на лева и какви са очакванията на експертите
Кои са най-важните правила
Исторически ден за България! Официално от 00:00 часа днес страната ни е член на еврозоната. Оттук нататък официалната парична единица на България е единната европейска валута.
Нова година, нова валута, но и нови правила. Нека обърнем внимание на част от тях. Периодът, в който в България имаме, на практика, две официални валути, е един месец - от 1 до 31 януари 2026 г. Това означава, че гражданите могат да извършват плащания в двете валути и не би трябвало да има никакви проблеми.
Какво трябва да знаем за периода, в който ще важат и левът, и еврото
⇒ През този един месец обаче трябва да знаем, че търговците в магазините могат да откажат да приемат повече от 50 лева от старите български монети.
⇒ През януари търговците трябва да връщат рестото в евро, без значение дали плащаме в евро, или в левове. Изключение може да се направи, само ако в касата няма достатъчно наличност.
⇒ Ако трябва да платим някакъв данък или такса към държавата или общината в периода на двойно обращение, трябва да предвидим, че с левове може да покрием задължението, само ако съответната служба има каси за плащане в брой. Ако заплащането задължително трябва да се извършва по банков път, то ще може да стане само в евро.
Последвайте ни