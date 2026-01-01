Исторически ден за България! Официално от 00:00 часа днес страната ни е член на еврозоната. Оттук нататък официалната парична единица на България е единната европейска валута.

Нова година, нова валута, но и нови правила. Нека обърнем внимание на част от тях. Периодът, в който в България имаме, на практика, две официални валути, е един месец - от 1 до 31 януари 2026 г. Това означава, че гражданите могат да извършват плащания в двете валути и не би трябвало да има никакви проблеми.

Какво трябва да знаем за периода, в който ще важат и левът, и еврото

⇒ През този един месец обаче трябва да знаем, че търговците в магазините могат да откажат да приемат повече от 50 лева от старите български монети.

⇒ През януари търговците трябва да връщат рестото в евро, без значение дали плащаме в евро, или в левове. Изключение може да се направи, само ако в касата няма достатъчно наличност.

⇒ Ако трябва да платим някакъв данък или такса към държавата или общината в периода на двойно обращение, трябва да предвидим, че с левове може да покрием задължението, само ако съответната служба има каси за плащане в брой. Ако заплащането задължително трябва да се извършва по банков път, то ще може да стане само в евро.