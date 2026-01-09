След като беше установено, че жители на павликенското село Стамболово не могат да получат пенсиите си, от „Български пощи“ съобщиха, че от понеделник изплащането ще бъде възобновено.

От дружеството уточняват, че причината за забавянето е заболяване на единствената служителка в местния пощенски клон. Вече е направена организация за пренасочване на неин колега, който да я замести. От „Български пощи“ допълват, че пенсионерите са информирани за ситуацията.