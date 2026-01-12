-
Темата коментираха адвокатът Силвия Петкова, Лора Добрева и експертът по комуникации Георги Малчев
България се насочва към нови предсрочни избори през пролетта, след като ГЕРБ върна на президента първия мандат неизпълнен. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” адвокатът и защитник на правата на човека Силвия Петкова, Лора Добрева и експертът Георги Малчев.
Повод за дискусията станаха думите на премиера в оставка Росен Желязков, който посочи края на март като подходящо време за вот, както и увереността на Бойко Борисов, че партията му отново ще бъде първа политическа сила.
Втората тема, по която дискутираха събеседниците: Как протича голямата промяна с въвеждането на еврото у нас? Според проучване на платформата „Моите пари” преходът се случва без технически сътресения.
Цялото предаване гледайте във видеото.
