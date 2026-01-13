Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - адвокатът Силвия Петкова, рекламният експерт Лора Добрева и експертът по комуникации Георги Малчев, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Разговорът започна с тема за Бургас, където скоро ще отвори врати първата детска болница у нас. Докато от десетилетия очакваме в София най-после да бъде построена национална детска болница, морският град показа как само за две години лечебното заведение, което ще лекува деца от цяла Югоизточна България може да бъде готово за първите пациенти. В момента се събира екипа от специалисти, като интересът и от страната, и от чужбина е голям.

След това гостите обсъдиха личностите с най-голямо влияние върху евроейската политика за миналата година.

