В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Методи Владимиров - адвокатът Силвия Петкова, рекламният експерт Лора Добрева и експертът по комуникации Георги Малчев, изразиха своите позиции по няколко теми.

Първо обсъдиха въпроса ще се промени ли политическата картина с появата на нов партиен проект на фона на задаващите се предсрочни парламентарни избори? След това гостите коментираха и случая с откритите мъртви седем редки лешояда в Котленския Балкан.

Редактор: Станимира Шикова