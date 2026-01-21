В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - финансовият експерт Рени Миткова, журналистът Винсент Тановски и предприемачът Ричард Алибегов, изразиха своите позиции по няколко теми.

Първата от тях е свързана с проблемите в правосъдието и върховенството на закона. Депутатите гласуваха на първо четене закриването на спорната Антикорупционна комисия, заради която ни бяха удържани средства от Брюксел по Пана за възстановяване. Сериозните съмнения, че комисията се ползва за политическа бухалка срещу неудобни опоненти тегнат върху нея от самото й създаване.

След това гостите обсъдиха проблемът с боклука в София.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова