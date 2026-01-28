-
Коментар на Ива Иванова – Ивка Бейбе, Руслана Петрова и Георги Янакиев
В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.
Първата от тях е свързана с Часовника на Страшния съд, чийто стрелки бяха преместени на 85 секунди до полунощ.
След това гостите обсъдиха и въпроса защо българските студенти масово не работят?
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
