В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.

Първата от тях е свързана с Часовника на Страшния съд, чийто стрелки бяха преместени на 85 секунди до полунощ.

След това гостите обсъдиха и въпроса защо българските студенти масово не работят?

Редактор: Станимира Шикова