Основните политически играчи "стягат редиците" за предстоящите предсрочни избори и засилват вниманието си върху Румен Радев както като основен конокурент, така и като евентуален съюзник.

Депутатът от коалиция "Продължаваме Промяната - Демикратична България" Явор Божанков отправи остри критики към президента Румен Радев, като го определи като „основна стратегическа заплаха" не за политическите формации, а за България заради позициите му по ключови въпроси, свързани с европейската ориентация и външната политика на страната.

Все още не е ясно дали Божанков ще фигурира в листите на коалицията на предстоящия парламентарен вот. "Ако не участвам като кандидат, ще гласувам и ще работя за нашата коалиция“, подчерта Божанков и допълни, че основната задача в момента е „да събираме подкрепа и да връщаме доверието на разочарованите избиратели“.

По отношение на досегашния президент Румен Радев Божанков бе категоричен: Той няма какво да показва - вече го е показал“, визирайки позициите му за войната в Украйна, Русия и Европейския съюз. Според него Радев съзнателно изкривява реалността, включително по темата за „Газпром“, и не назовава ясно Русия като агресор и заплаха за сигурността на България.

СПоред депутатът сътрудничество с Радев не може да има, дори и при силен изборен резултат на бъдещ негов политически проект. „Компромис не може да има, когато цената е европейската ориентация на България“, заяви той и добави, че изборът не е между антикорупция и външна политика, а между „Изток и Запад“.

Според Явор Божанков предстоящите избори ще бъдат избор не просто между партии, а за стратегическото бъдеще на страната. „На тези избори ще гласуваме за много повече от дясно и ляво – ще гласуваме за посоката на България“, обобщи той.

Редактор: Ралица Атанасова