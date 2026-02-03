Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в града Мирослав Беляшки срещу наложеното му дисциплинарно наказание „уволнение“, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Беляшки беше арестуван на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията в Пловдив и бе освободен от поста на 26 юни. Според съда уволнението му е законно, без допуснати съществени процесуални нарушения. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

През октомври Апелативен съд - София измени мярката на Беляшки от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева. Според прокуратурата арестът му е свързан с камион с цигари, с произход Грузия, който влязъл в страната ни през граничен пункт „Капитан Андреево“ и трябвало да стигне до Нидерландия. Държавното обвинение твърди, че Беляшки пътувал до пункта, без да е бил командирован, с намерение да освободи камиона от проверката и да осигури конвоирането на товара до Видин през територията на страната.

Съгласно действащата организация в Агенция „Митници“ граничният контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" е част от структурата на Териториална дирекция "Митница" в Бургас. Извършените от Мирослав Беляшки действия в район на друга териториална митническа структура, без предварителна координация и без да му е поставена такава задача, е дисциплинарно нарушение. Заявената от Беляшки цел - да съдейства на представител на Турското консулство под формата на дипломатическо сътрудничество, се явява извън правомощията и задълженията му по служба, пише в решението си Административният съд. Пътуването до граничния пункт при специален режим на движение (светлинен и звуков), без да е била налице неотложна нужда, отново е квалифицирано като нарушение.

В мотивите за уволнението му е посочено още, че с действията си Беляшки е уронил престижа на администрацията и е довел до загубата на обществено доверие в държавната институция.

Редактор: Цветина Петрова