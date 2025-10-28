Бившият директор на митница „Пловдив“ Мирослав Беляшки беше освободен от домашен арест с решение на Софийския апелативен съд (САС). Магистратите замениха мярката му за неотклонение с парична гаранция в размер на 8000 лева.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. Повдигнато му е обвинение за злоупотреба със служебно положение. Първоначално той прекара два месеца в следствения арест, след което мярката му беше смекчена до „домашен арест“.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че тежестта на предполагаемото престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане. Според съда от нея не може да се прави автоматично заключение, че на свобода обвиняемият би могъл да извърши друго престъпление.

Определението на Софийския апелативен съд, пише БНР, е окончателно и не подлежи на обжалване.

Редактор: Мария Барабашка