Необичайна инициатива за Свети Валентин подготвя Зоопарк Бургас тази година. Вместо романтични вечери и плюшени сърца, от зоопарка предлагат на посетителите да отбележат празника с доза хумор - като кръстят африкански червей, зеленчук или парче месо на името на своя бивш или бивша.

„Ако любовта тази година не е във въздуха… имаме план“, шегуват се от зоопарка.

На място всеки желаещ ще може да избере „подарък“ и да го именува, след което да наблюдава как той бива сервиран на предпочитано животно. Цените са 5 евро за зеленчук, 10 евро за африкански червей и 15 евро за месо, предназначено за големите хищници.

По желание името на „почетения“ бивш ще бъде изписано на специална дъска, а участниците ще получат персонално видео и дигитален сертификат за спомен. От зоопарка подчертават, че всички събрани средства ще бъдат използвани за грижата за животните.

Празничната програма продължава между 12:00 и 13:00 часа, когато всички влюбени животински двойки ще получат специални лакомства във формата на сърца и валентинки. Сред най-романтичните обитатели са каракалите Цезар и Клеопатра, сервалите Лиза и Джаки, капибарите Марта и Адонис, сурикатите Тимон и Пумба, както и капуцините Дани и Чарли.