-
AZIS между любовта и омразата: Рачков и Геро са си въобразили, че всичко се върти около тях
-
„Да хванеш гората”: Известна българска спринтьорка открива живота на село
-
Евгени Генчев: Всичко в живота ни се случва заради любовта или липсата ѝ
-
„Събуди се“: САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари в няколко държави. Какво следва?
-
Теодор Венков-Чикагото – от Арената на „Игри на волята“ до Кухнята на Ада в Hell’s Kitchen
-
Майсторът на маските Дънди: Чест и удоволствие е да те поканят в „Като две капки вода“
-
Новото риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” стартира тази вечер по NOVA
Коментират Ева Кикерезова, Димитър Зоров и Димитър Тодоранов
В каква кондиция влизат основните политически играчи в предизборната битка? На масата ли са всички карти или тепърва козовете ще излизат наяве? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.
Втората тема в предаването: Регулация на лобизма. От Министерството на правосъдието публикуваха законопроект за прозрачност и почтеност в управлението. Предвижда се създаване на публичен регистър и календар на срещите на политиците, за да е ясно кой с кого и защо контактува с институциите. Заявка ли е това за истинска прозрачност в дейността на политиците?
Последвайте ни