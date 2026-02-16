В каква кондиция влизат основните политически играчи в предизборната битка? На масата ли са всички карти или тепърва козовете ще излизат наяве? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.

Втората тема в предаването: Регулация на лобизма. От Министерството на правосъдието публикуваха законопроект за прозрачност и почтеност в управлението. Предвижда се създаване на публичен регистър и календар на срещите на политиците, за да е ясно кой с кого и защо контактува с институциите. Заявка ли е това за истинска прозрачност в дейността на политиците?