В студиото на „Пресечна точка” в сряда гостуват медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.

Първата тема, която гостите обсъдиха, беше за служебния кабинет, представен днес от Андрей Гюров в Президенството.

Дискусията продължи с коментар по новите разкрития на случая "Петрохан", а финалният разговор беше посветен на отбелязването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата.

