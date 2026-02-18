-
AZIS между любовта и омразата: Рачков и Геро са си въобразили, че всичко се върти около тях
-
„Да хванеш гората”: Известна българска спринтьорка открива живота на село
-
Евгени Генчев: Всичко в живота ни се случва заради любовта или липсата ѝ
-
„Събуди се“: САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари в няколко държави. Какво следва?
-
Теодор Венков-Чикагото – от Арената на „Игри на волята“ до Кухнята на Ада в Hell’s Kitchen
-
Майсторът на маските Дънди: Чест и удоволствие е да те поканят в „Като две капки вода“
-
Новото риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” стартира тази вечер по NOVA
Коментар на Ева Кикерезова, Димитър Зоров и Димитър Тодоранов
В студиото на „Пресечна точка” в сряда гостуват медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.
Първата тема, която гостите обсъдиха, беше за служебния кабинет, представен днес от Андрей Гюров в Президенството.
Дискусията продължи с коментар по новите разкрития на случая "Петрохан", а финалният разговор беше посветен на отбелязването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни