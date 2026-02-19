Гости в студиото на „Пресечна точка” в четвъртък бяха медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.

Първата тема, която обсъдиха, беше за официално встъпилия в длъжност служебен кабинет, както и дали премиерът Андрей Гюров ще спази обещанията си.

След това гостите дискутираха по делото „Епстийн” и покачващото се напрежение, след като днес стана ясно, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е арестуван.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева