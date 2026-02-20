Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26 февруари. В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, съобщават от ведомството.

В мотивите си Янкулов насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава, пише в съобщението на правосъдното министерство.

"Повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правоприлагането, функционира, без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България" се казва още в информацията.

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен фактически мандат Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските му качества. Той не изпълни нито една от ключовите заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", пише министър Янкулов.

В искането са изложени подробни мотиви защо министър Янкулов счита, че именно пленумът на Висшия съдебен съвет е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос.

На брифинг в правосъдното министерство Янкулов заяви, че може да има правни спорове относно фактическата ситуация, но е безспорно, че наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) е установила, че след 21 юли 2025 г. няма легитимен изпълняващ функциите главен прокурор. "Правомощията на Борислав Серафов са прекратени по силата на закона. Ситуацията, при която ВКС не признава главния прокурор, е абсолютно нетърпима за правовата държава и изисква предприемането на действия за преодоляването ѝ", обясни той.

По думите му това, което е в правомощията на правосъдния министър е да сезира ВСС. "Въпросът ще бъде разгледан от Висшия съдебен съвет, който трябва да вземе решение, защото до момента това не е направено - имаме само становище на прокурорската колегия. Ако не се вземат решения, Борислав Серафов би продължил да изпълнява функциите на главен прокурор практически безсрочно- скоро ще се навършат три години без мандат, без срок и без програма", припомни министърът.

Янкулов подчерта, че след като Пленумът на Висшия съдебен съвет приеме своята компетентност, ще може да се предложи кандидат за временно изпълняващ функциите главен прокурор. "Начинът и времето на предложението зависят от поведението на Висшия съдебен съвет по този въпрос", заяви той.

Според правосъдния министър няма основание да се счита, че няма друг прокурор, който да може временно да изпълнява функциите на главен прокурор. "Липсата на решение не се дължи на липса на кадри, а на юридически спорове относно конкретното лице, което трябва да бъде назначено. Най-важният въпрос остава: защо трябва да бъде именно той (бел. ред. Сарафов), и за това няма обективен отговор", категоричен е Янкулов.

