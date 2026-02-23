-
„На кафе“ с Иван Юруков и поредния победител в „Като две капки вода“
-
AZIS в новото му амплоа: Жури в „Сезона-Слънце“ на „Като две капки вода“
-
Бареви срещу Меден Рудник в "Семейни войни"
-
Правилен избор в "Сделка или не"
-
Маги Халваджиян и неговите 59 правила в живота
-
Славена Вътова: В Hell’s Kitchen най-важна е отборната игра, за да продължиш напред
Коментар на Левена Лазарова, Явор Гечев и Николай-Емил Шопов
В първия работен ден на седмицата в студиото на „Пресечна точка” гостуват общественикът Левена Лазарова, природозащитникът Явор Гечев и предприемачът Николай-Емил Шопов.
Първата тема, която обсъдиха, беше проучването на "Тренд" за това какви са електоралните нагласи преди вота през април?
След това дискусията продължи с възможен ли в мир в Украйна в навечерието на четвъртата годишнина от военния конфликт.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни