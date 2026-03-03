Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Стотици диодни прожектори огряха моста по цялата дължина в бяло, зелено и червено
В първите минути на Националния празник 3 март един от най-разпознаваемите символи на Бургас светна в цветовете на националния флаг.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Стотици диодни прожектори огряха моста по цялата дължина в бяло, зелено и червено, а десетки бургазлии си направиха снимки за спомен.
От високо се вижда как светлините образуват българския трибагреник, развят на фона на морето.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
