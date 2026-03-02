Промени в трафика преди честванията на празничния 3 март на Шипка

От 20:00 часа днес до 18:00 часа утре ще бъде ограничено двупосочното движение през Шипченския проход. Обходният маршрут ще се случва през Прохода на Републиката. Ограничението няма да важи за организираните междуградски автобуси.



От АПИ информират, че за участниците в честването на 3 март движението ще се осъществява по следния начин: от 06:00 ч. до 12:30 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от Габрово и Казанлък към връх Шипка. И съответно - от 12:30 ч. до 18 ч. движението ще бъде еднопосочно за слизане от върха.

Редактор: Ина Григорова