На 3 март – Деня на Освобождението на България, политическите лидери отправиха поздравления към българските граждани, като акцентираха върху значението на историческата памет, саможертвата на героите и отговорността към съвременната държава. В своите послания те подчертаха, че свободата не е даденост, а ценност, която изисква единство, мъдрост и ежедневни усилия, за да бъде съхранена и развивана.

Служебният министър-председател Андрей Гюров отбеляза, че на 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни.

"Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява.

Тя е избор - понякога неудобен. Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност. Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас. Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани. Свободата е действие. Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем свободни", написа Гюров.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изтъкна в посланието си, че свободата е избор. "Избор да поемаш отговорност. Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден. На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март!", написа в профила си във Facebook Борисов. ​

България празнува 148 години свобода

Втората политическа сила в 51-вото НС - "Продължаваме Промяната – Демократична България", честити празника с цитат на Ботев и с думите: "Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега. Честит 3 март!"

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов честити празника с акцент върху помощта на Русия. "Честит празник, братя българи! Днес празнуваме 148 години от Освобождението на България от турско робство! Свободата не ни беше дадена даром, защото 10 000 въстаници по време на Априлското въстание и 10 000 опълченци по време на Руско-турската освободителна война проляха кръвта си, за да ни има нас, днешните българи. Но без намесата на Русия и самоотвержената и безкористна помощ на руския народ нямаше да успеем да се преборим за свободата си! Поклон пред онези, които умряха, за да живеем ние! Да живее България!", написа Костадинов във Facebook.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи поздрава си към народа чрез прессъобщение. "Поздравявам всички български граждани с националния празник 3-ти март. Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България! Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България. За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода. Честит национален празник!", написа Пеевски.

