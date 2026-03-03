Празнуваме 148 години Свободна България! На тази дата, през 1878 година, е подписан Санстефанският мирен договор, който слага край на Османското владичество по нашите земи и отваря първа страница от историята на Третата българска държава.

По традиция честването на националния ни празник е най-емоционално на паметния връх Шипка.

• В 9:30 ч. в храм-паметника "Рождество Христово" в град Шипка ще бъде отслужен молебен. В 12:00 ч. пред Паметника на свободата ще бъдат поднесени цветя и присъстващите ще се поклонят пред паметта на освободителите. В празничния ден монументът ще е с удължено работно време и ще остане отворен за посетители до 19:00 часа.

• В София от 11:00 часа пред Паметника на Незнайния воин в столицата ще се състои церемонията за издигане на националния ни флаг. В 12:00 ч. пред президентството ще има тържествена смяна на гвардейския караул. Празничната вечер в столицата ще завърши с тържествената заря-проверка на площад "Народно събрание".

През целия ден във всеки един български град ще има различни чествания по случай Освобождението.

► Как отбелязваме националния празник в различните точки на страната

• Връх Шипка

Очаква се много българи да се включат в тържествата. Те започнаха да се събират на върха още от 7 ч.

А Румен Бахов посреща най-големите ентусиасти, тръгнали пеша към храм-паметника, за да се отбележат празника. Трасето е около 13 км.

Още от ранни зори на Шипка е и семейство от Панагюрище, което заедно с приятели за шеста поредна година избира да посрещне 3 март на паметния връх. Групата тръгва още вечерта предходния ден от родния си град, за да бъде на паметника рано сутринта. Пътуват с музика и настроение, а студът не ги притеснява - облечени са в традиционни ямурлуци от истинска вълна, които ги топлят по време на изкачването.

Причината да идват всяка година е една - да почетат паметта на героите, загинали за свободата на България, и да не позволят на този ден да бъде забравен. Според тях 3 март е символ на началото на свободната българска държава.

• Чепеларе

Историята показва, че свободата достига до всяко кътче на страната по различно време. В родопския град Чепеларе националният празник се отбелязва с тържествено шествие, поход и празнична програма.

Празничното шествие потегли от площад „Олимпиец“, който се намира в центъра на града, и стигна до паметника на загиналите във войните чепеларци. Огромният монумент е известен в родопския град като „Малката Шипка“, защото наподобява умалено копие на националния паметник на връх Шипка.

За 26-а година на връх Мечи чал, който се издига над Чепеларе на височина 1872 метра, се извършва и тържествен ритуал. „Когато се изкачим там, палим свещи в параклиса „Св. Йоан Кръстител“, който се намира на върха. Палят се свещи за героите, отдали живота си за свободата на България. По-важното не е самият връх, а пътят към него - усилието, което всеки от нас изпитва, и съпричастността към историята на България”, разказва Стефан Янков, който е един от участниците в похода към върха.

Повече гледайте във видеата.