Какви оръжия са използвали нашите герои в битките
И тази година членовете на Дружество „Традиция“ се събраха на връх Шипка, за да отбележат Националния празник на България и да почетат паметта на героите от Освободителната война. С автентични облекла и оръжия от епохата родолюбците пресъздават атмосферата на съдбовните битки и връщат зрителите назад във времето.
Тази година участниците са се постарали да представят и генералски униформи от периода, редом до облеклата на българските опълченци. Част от тях носят пушки „Шаспо“ – оръжието, с което българските доброволци са се сражавали в боевете за Шипка. Представени са и руски униформи, окомплектовани с пушка „Крънка“, използвана по време на Руско-турската освободителна война.
България празнува 148 години свобода
За първи път на 3 март е показано и женското присъствие във войната – като знак за значимата роля, която жените са изиграли в подкрепа на бойците по време на военните действия. Посетителите могат да видят и характерните калпаци от епохата, допълващи автентичната визия на участниците.
Дружество „Традиция“ започва участието си на връх Шипка в 10:00 часа, като през целия ден членовете му ще останат на върха. Всеки желаещ има възможност да се докосне до историческите костюми и оръжия и да научи повече за тяхната история и значение.
