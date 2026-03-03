Кънчо Михов – човек, който определя себе си като „родово свързан“ със Свети Никола и Шипка, разказа в ефира на „Здравей, България“ личната си история, преплетена с подвига на българските опълченци.

Негов прароднина – Григоров, се записва доброволец в Първа дружина на Българското опълчение. По време на решаващите боеве на 9, 10 и 11 август 1877 г. той се сражава на Шипка в тежките летни жеги.

България празнува 148 години свобода

В един от най-напрегнатите моменти Григоров тръгва с двама свои другари да търси извор. Тримата са опасани с манерки, за да донесат вода за ротата. По пътя обаче са обстрелвани от турската артилерия. Двамата му спътници загиват, а той е тежко ранен.

Откаран е в руска полева болница, където му е оказана първа помощ. Сестра му и майка му научават, че е жив, и го прибират за домашно лечение. След края на третия боен ден съдбата му остава неизвестна за част от бойците и той е вписан като убит.

В действителност Григоров се възстановява от раните си, доживява Освобождението, създава семейство и умира през 1940 г. Името му днес е изписано в храм-паметника на Шипка – като един от онези, които с кръвта си извоюваха свободата на България.

