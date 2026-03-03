Михаил Събев, ръководител на екипа, който изготвя иновативни видеопроекти в рамките на инициативата „Beautiful Bulgaria“, разказа в ефира на „Здравей, България“ как технологиите променят начина, по който се създават филми за културното наследство на страната.

„Зад изкуствения интелект трябва да стои естествен такъв. За нас е водещо да постигнем достоверност, защото в днешно време има много изкривяване на фактите“, каза Събев.

Видеопроектите започват с предоставяне на първоначална визуална информация на изкуствения интелект, който след това я обработва и създава атрактивни кадри. Целта на „Beautiful Bulgaria“ е да популяризира страната пред света и да покаже богатата ѝ история.

„Това е нещо като реклама за България, но по-благородна“, коментира Събев, като подчерта, че синът му е основната причина да започне да създава такива филми. Той добави, че проектите са особено полезни за деца, защото визуално атрактивните кадри успяват да привлекат интереса им към историята.

„Допреди година беше почти невъзможно да се създаде филм с помощта на изкуствен интелект. Сега имаме възможността да разказваме българските истории по съвременен и достъпен начин“, каза още Събев.

