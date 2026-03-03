Каква е историята на 3 март - между фактите, интерпретациите и националната памет? В разговор в ефира на „Твоят ден“ историкът и преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Петко Петков коментира историческото значение на празника. Темата за него и за ролята на Русия в Освободителната война от 1877-1878 г. продължава да поражда обществени и научни дискусии, но според историка ключът към разбирането е в изворите и фактите.

Проф. Петков припомни, че 3 март става национален празник с указ след политическите промени през 1990 г. „На 27 февруари 1990 г. тогавашният държавен глава Петър Младенов издава указ и налага 3 март за първи национален празник, без обществена и експертна дискусия“, посочи той. По думите му преди 1944 г. датата е била официално отбелязвана, а в периода до 1988 г. не е имала статут на официален празник.

България празнува 148 години свобода

Относно ролята на Русия в събитията от 1878 г. историкът подчерта, че оценките трябва да се базират на факти. „Москва тръгва на война като мандатор на великите сили, за да принуди Османската империя да изпълни решенията от Цариградската конференция. И го прави блестящо“, заяви проф. Петков. Той уточни, че Санстефанският договор е част от сложен международен процес. „Последвалият Берлински договор не означава само разпокъсване - той дава право на българите сами да избират княз и да съставят Конституция“, допълни той.

Професорът акцентира и върху българското участие в Освободителната война. „Българските интереси са защитени чрез създаването на Екзархията и активното участие на опълченци, чети, народна милиция, помощници в логистиката и медицината“, каза той.

В разговора беше засегнат и въпросът за инструментализирането на историята в съвременния политически дебат. „Политиците се опитват да използват историята както им е изгодно - това е традиция. Но в историческата наука няма политика, има само доказани факти“, заяви историкът.

Той коментира и дискусията за това дали 3 март е най-подходящата дата за национален празник. По негово мнение 24 май „в по-голяма степен отговаря на предназначението на национален празник“, защото изразява българския културен и цивилизационен принос. „Ние не сме против 3 март - той нека си бъде празник. Но националният празник може да бъде 24 май, без да противопоставяме датите“, заяви той.

ВСИЧКО ЗА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова