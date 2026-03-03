На честванията на 3 март пред Паметника на Незнайния воин в София българският патриарх Даниил изнесе слово, в което подчерта колко важна е духовната памет и историческата отговорност на народа ни.

„Идеалът на поколения българи не се изчерпва с 3 март. Ние, като народ на тези земи, в които изконно сме живели, трябва да помним, че териториите на Санстефанска България не са случайно определени. Поколения наред българите - нашите предци, са заявявали себе си и са се доказвали. Провеждани са многобройни преброявания, водени са борби за самостоятелна българска църква и духовна независимост“, припомни главата на Българската православна църква.

България празнува 148 години свобода

„Дължим днешния празник на паметта на всички наши предци, които са засвидетелствали, че са българи - обединени от вяра, език и принадлежността си към един народ и една велика държава. Макар политическата реалност днес да е различна, в културно отношение сме призвани да свидетелстваме за тяхното дело, да помним къде са живели и как са отстоявали своето присъствие“, призова патриархът.