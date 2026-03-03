Снимка: БГНЕС
-
Гайди огласиха Широка лъка на 3 март (ВИДЕО)
-
Баланс между миналото и настоящето: Каква национална доктрина ни е нужна
-
Севар Иванов: Заради 3 март сме свободни всеки ден, а не само на празника
-
Историята на криптата на Шипка – сърцето на Паметника на свободата
-
От Държавното горско стопанство в Казанлък подаряват фиданки на посетителите на връх Шипка
-
Горд българин в небето: Пътят на Янко Бобев от Асеновград към пилотската кабина
Нека днес единни да отстояваме своето бъдеще, призова духовникът
На честванията на 3 март пред Паметника на Незнайния воин в София българският патриарх Даниил изнесе слово, в което подчерта колко важна е духовната памет и историческата отговорност на народа ни.
„Идеалът на поколения българи не се изчерпва с 3 март. Ние, като народ на тези земи, в които изконно сме живели, трябва да помним, че териториите на Санстефанска България не са случайно определени. Поколения наред българите - нашите предци, са заявявали себе си и са се доказвали. Провеждани са многобройни преброявания, водени са борби за самостоятелна българска църква и духовна независимост“, припомни главата на Българската православна църква.
България празнува 148 години свобода
„Дължим днешния празник на паметта на всички наши предци, които са засвидетелствали, че са българи - обединени от вяра, език и принадлежността си към един народ и една велика държава. Макар политическата реалност днес да е различна, в културно отношение сме призвани да свидетелстваме за тяхното дело, да помним къде са живели и как са отстоявали своето присъствие“, призова патриархът.
Последвайте ни