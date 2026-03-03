Изображение: AI
-
Спортни новини (03.03.2026 - късна)
-
Психолог: Перфекционизмът е болестта на съвременните успяващи хора
-
Историк: Разделя ни съвременната интерпретация, а не самата история
-
Мирела Иванова: Нека 3 март бъде пример за това, че можем да работим заедно за България
-
Бони Петрунова: Хората днес не могат да си представят какво е да чакаш Освобождението 500 години
-
„Пресечна точка”: За свободата, почитта към героите и евакуацията на българи от Близкия изток
Има ли писмени свидетелства за тяхното приятелство
Истина или мит е, че Христо Ботев и Васил Левски са се познавали и са работели заедно за организиране дейността на революционните комитети? По темата говори историкът и преподавател проф. Ивайло Христов в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Той посочи, че има малко писмени свидетелства по темата. И показа писмо, което Левски пише до Ботев. Неговото авторство обаче се оспорва, защото писмото се базира на биографията на Ботев от Захари Стоянов.
България празнува 148 години свобода (ВИДЕО+СНИМКИ)
Повече гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
Последвайте ни