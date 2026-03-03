Истина или мит е, че Христо Ботев и Васил Левски са се познавали и са работели заедно за организиране дейността на революционните комитети? По темата говори историкът и преподавател проф. Ивайло Христов в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Той посочи, че има малко писмени свидетелства по темата. И показа писмо, което Левски пише до Ботев. Неговото авторство обаче се оспорва, защото писмото се базира на биографията на Ботев от Захари Стоянов.

