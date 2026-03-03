Празнуваме 148 години Свободна България! На тази дата, през 1878 година, е подписан Санстефанският мирен договор, който слага край на Османското владичество по нашите земи и отваря първа страница от историята на Третата българска държава.

По традиция честването на националния ни празник е най-емоционално на паметния връх Шипка.

• В 9:30 ч. в храм-паметника "Рождество Христово" в град Шипка беше отслужен молебен.

В 12:00 ч. пред Паметника на свободата бяха поднесени цветя и присъстващите се поклониха пред паметта на освободителите.

"Днес отново отваряме и прочитаме едни от най-важните страници в многовековната ни история. Страници на държавност, в които четем за нова и раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството, от огньовете на въстанията, дала най-страшния завет на своите синове и дъщери - „Свобода или смърт“. Четем за една България, извоювала тук, на този величествен връх, заедно с доблестните руски воини и българските опълченци, своето освобождение". Това заяви в словото си на Шипка по повод Деня на освобождението президентът Илияна Йотова.

"Това са страници, които обединяват народа, и които ни карат днес гордо да застанем пред българския трибагреник и с дълбока признателност да кажем: "Герои, не сте забравени! Днес е ден, в който ще се поклоним пред вас - пред всички светли образи на българската свобода", подчерта държавният глава.

По думите ѝ най-величественият паметник на българската свобода е точно на Шипка. "Славата не е в камъка, нито в бронза - тя не се измерва с това. Всеки обаче може да мери себе си, като вдигне поглед нагоре. Защото Шипка не е само място на чутовен подвиг. Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, разделение и омраза", изтъкна Йотова.

В празничния ден монументът ще е с удължено работно време и ще остане отворен за посетители до 19:00 часа.

• В София от 11:00 часа пред Паметника на Незнайния воин в столицата се състоя церемонията за издигане на националния ни флаг. В ритуала участваха формирования от Националната гвардейска част. В строя бяха и знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство.

На церемонията присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия, патриарх Даниил, служебният премиер Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, както и патриарх Даниил. Официалните лица поднесоха венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн.

За първи път на церемонията Гюров прие почетните части на въоръжените сили.

В 12:00 ч. пред президентството се състоя тържествена смяна на гвардейския караул.

Празничната вечер в столицата ще завърши с тържествената заря-проверка на площад "Народно събрание".

През целия ден във всеки един български град ще има различни чествания по случай Освобождението.

• Връх Шипка

Очаква се много българи да се включат в тържествата. Те започнаха да се събират на върха още от 7 ч.

А Румен Бахов посрещна най-големите ентусиасти, тръгнали пеша към храм-паметника, за да се отбележат празника. Трасето е около 13 км.

Някои тръгнаха към върха с тържествените думи "Аз съм горд българин!", широки усмивки и веселие. От Община Мъглиж подкрепят всички, тръгнали по дългото трасе, с топла питка и патриотични тениски.

Още от ранни зори на Шипка е и семейство от Панагюрище, което за шеста поредна година избира да посрещне 3 март на паметния връх. Групата тръгва още вечерта предходния ден от родния си град, за да бъде на паметника рано сутринта. Пътуват с музика и настроение, а студът не ги притеснява - облечени са в традиционни ямурлуци от истинска вълна, които ги топлят по време на изкачването.

Причината да идват всяка година е една - да почетат паметта на героите, загинали за свободата на България, и да не позволят на този ден да бъде забравен. Според тях 3 март е символ на началото на свободната българска държава.

За втора поредна година Орлин Иванов идва с колелото си от София чак до връх Шипка. Той тръгва още на 2 март, спи на язовир „Копринка” и след това се изкачва до паметника. Споделя, че го прави от любов към България.

• Чепеларе

Историята показва, че свободата достига до всяко кътче на страната по различно време. В родопския град Чепеларе националният празник се отбелязва с тържествено шествие, поход и празнична програма.

Празничното шествие потегли от площад „Олимпиец“, който се намира в центъра на града, и стигна до паметника на загиналите във войните чепеларци. Огромният монумент е известен в родопския град като „Малката Шипка“, защото наподобява умалено копие на националния паметник на връх Шипка.

За 26-а година на връх Мечи чал, който се издига над Чепеларе на височина 1872 метра, се извършва и тържествен ритуал. „Когато се изкачим там, палим свещи в параклиса „Св. Йоан Кръстител“, който се намира на върха. Палят се свещи за героите, отдали живота си за свободата на България. По-важното не е самият връх, а пътят към него - усилието, което всеки от нас изпитва, и съпричастността към историята на България”, разказва Стефан Янков, който е един от участниците в похода към върха.

• Пампорово

По традиция на 3 март пистите в Пампорово са снежни, красиви и патриотични. Скиори и сноубордисти, облечени в български народни носии се изкачиха до връх Снежанка. От там те се спуснаха по пистата по случай 148 години от освобождението на България.

Голямото ски спускане с трибагреници през последните години е събитие, което се е превърнало в символ на родолюбие в Родопите.

• Бургас

По повод Националния празник, Сдружение „Мисия Будители“ организира празнични инициативи в Бургас и Българово. Празничният ден започна в 9:00 часа на Морска гара с “Българовско шествие” и празнична фолклорна програма.

В 10:00 часа кметът на община Бургас даде официален старт на автошествието към град Българово. Там ще има празнична програма, след което участниците ще се отправят на пешеходно шествие до храм „Свети Атанасий“, където ще бъдат поднесени цветя и венци пред костницата в знак на признателност към всички посечени православни християни в храма.

В 13:30 часа събитията ще продължат в Бургас с фолклорна програма пред сградата на Община Бургас, последвана от пешеходно Бургаско шествие „В чест на героите“. То ще завърши с тържествен поход по бул."Алеко Богориди" и поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Васил Левски и Христо Ботев.

• Село Априлово

В центъра на село Априлово тържествено беше разгънат 150-метровият български трибагреник, който е символ на свободата, единството и силата на българския дух. Събитието събра над 150 участници, облечени в автентични български носии. В него се включиха и знаменосци на коне, придавайки историческа тържественост на атмосферата.

Беше пресъздаден и образът на Райна Княгиня - символ на смелостта и саможертвата, както и емблематичното черешово топче, напомнящо за борбения дух на българите по пътя към свободата. Организатори на събитието са Народно читалище „Светлина 1927“ и кметството на село Априлово.

• Димитровград

На 3 март в Димитровград разгръщат най-дългото послание в България. То е рекордните 148 метра, съответстващи на годините от Освобождението. В изработването на посланието „Горди българи“ се включиха всички училища от общината. 148-метровото платно е съставено от 74 части с размери два на един метър и всяко от тях изразява различни патриотични сцени от историята на България.

Инициатор на проявата е ОУ „Пенчо Славейков“, което реализира проект по програмата „Димитровград на младите“, финансиран и подпомогнат за реализацията си от Общината. Проектът, който носи името „Горди българи“, има за цел да насърчи младите хора да изразят чрез творчество онова, което ги кара да се чувстват горди, че са българи.

• Стара Загора

В Стара Загора кулминацията на тържествата по повод 3 март е на мемориала „Бранителите на Стара Загора“. Там беше издигнат 300-метровия национален флаг, който премина в шествие по улиците на града.

⇔ Честванията зад граница

• Лондон

Българската общност във Великобритания отбеляза празника с най-мащабното честване до момента. Стотици наши сънародници се събраха в сърцето на Лондон, а сред официалните гости бяха посланикът ни в Обединеното кралство - Негово превъзходителство Тихомир Стойчев, както и редица официални лица от политическия и обществения живот. За празничното настроение се погрижиха повече от 80 участници от местни танцови и музикални формации, а кулминацията в програмата бяха емоционалните музикални изпълнения на Деси Добрева.

