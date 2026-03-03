-
Директорът на НИМ разказа повече за експонатите в музея
148 години не са никак много, за да може човек да осъзнае какво означава свобода и независимост. Поколенията днес не могат да си дадат сметка какво означава това за народа, който е чакал Освобождението 500 години. Това каза директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Тя разказа, че в НИМ е представена цялата история на България.
Кой е първият актьор, изиграл ролята на Македонски от „Хъшове” (СНИМКИ)
Петрунова обясни още, че 3 март е доста спорен момент от българската история. Причината - съдбата на Санстефанския мирен договор и последвалия Берлински. Според него част от българските земи остават под властта на султана, като са създадени трибутарното Княжество България и автономната област Източна Румелия.
Доцентът каза, че честването на празника през годините се е променяло заради отношенията между България и Русия. Петрунова каза още, че руския император Александър II е наречен "Освободител", не защото е освободил България, а защото е премахнал крепостничеството в Русия.
Директорът на музея разказа и историята на кръста "Сан Стефано".
