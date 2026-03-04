Напрежение в Народното събрание. Военните действия в Близкия изток изостриха тона на политическите сили към служебната власт. Същевременно формациите се обединиха в искането си за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност при президента.

Изключение направиха само от ПП–ДБ, които застанаха категорично зад служебната власт, а по думите им на този етап няма нищо, което да налага спешни разговори при държавния глава относно геополитическата обстановка.

За момента Илияна Йотова не е отправила покана към парламентарните групи за КСНС.

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Ескалацията в Близкия изток доведе до напрежение в кулоарите на парламента. Тон зададоха от „Възраждане”.

„За първи път територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен. Затова настоявам президентът да влезе в правомощията си и да свика Консултативен съвет по национална сигурност“, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

За спешна среща със службите при президента настояха и от ГЕРБ.

„Смятаме, че е крайно време президентът Йотова да вземе отношение и като човекът, който назначи това правителство, да свика Консултативен съвет за национална сигурност, на който да бъдат поканени и парламентарните групи. Категорично не вярваме на служебното правителство, защото до този момент то демонстрира, че работи като служебно правителство за служебно ползване от ПП–ДБ и от г-н Радев”, заяви Деница Сачева.

От ДПС атакуваха служебния кабинет и се обърнаха лично към президента Йотова.



„Трябва да бъде свикан съвет, представителите на служебното правителство, създадено от президента Йотова, избягват срещите с Народното събрание. Остана президентът Йотова - и баща, и майка. Тя носи отговорност за всяко действие на това правителство, включително и за това да спазва конституцията и да се съобразява със законите на парламентарната република”, заяви Искра Михайлова.

Призив за среща на „Дондуков” 2 дойде и от останалите партии.

„Правителството е длъжник на държавата, защото на този етап се държи по-скоро като туроператорска компания. Много е важно нашите съграждани да бъдат прибрани. Заедно с това няма как да не се види какви са резервите, защото цената на петрола скача драстично”, каза Борислав Гуцанов.

„За нас е добре президентът да свика КСНС, защото ИТН, като консервативна партия, на първо място е загрижена за това как България ще се справи с евентуален мигрантски натиск”, каза Станислав Балабанов.

„Има война само на няколко километра на север от нас, а сега и на изток положението е страшно. Именно заради това трябва да бъде свикан КСНС, в който да участват всички парламентарно представени партии. Остава усещането, че се взимат някакви решения и нещо се крие”, заяви Кирил Веселински от МЕЧ.

ПП-ДБ обаче защитиха кабинета „Гюров” и не видяха спешна нужда от консултативен съвет. „Това трябва да прецени президентът. На този етап е достатъчно това, че премиерът свиква Съвета за сигурност с военния министър и това според мен на този етап е предостатъчно. Изключително адекватни са действията на правителството”, заяви Ивайло Мирчев.

С критики излезе и Румен Радев . В социалните мрежи той написа, че ударите по Иран са реален риск за сигурността ни, а служебният кабинет го омаловажава. Радев допълва, че войната в Залива вече е променила драстично цените на нефта и природния газ.