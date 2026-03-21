„Тогава, когато имаме трудности и проблеми, ние, българите, трябва да се държим ръка за ръка. Само когато сме заедно и единни, можем да вървим напред и да оставим на децата си държавата, която искаме”, заяви Йотова от сцената на централния площад „Велбъжд”.

Тя благодари на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов за поканата да бъде гост на празника „Кюстендилска пролет” и подчерта значението на хилядолетната история на града – древната Пауталия, градът на Майстора и на Димитър Пешев. Според нея, освен славно минало, Кюстендил има младост и ясна перспектива, предаде кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Кюстендил празнува настъпването на пролетта

Президентът отбеляза, че българската земя се отплаща щедро на онези, които се грижат за нея. „Вие с вашия труд правите така, че плодовете да ги берем всички българи и да се гордеем с тях”, обърна се тя към жителите на града.

Йотова поздрави и носителките на приза „Кюстендилска пролет”, като им пожела да бъдат достойни за своя ум и красота. „Вие вече сте посланици на своя край. Дайте ни много поводи оттук нататък да се гордеем с вас”, каза тя на девойките.

Тази юбилейна година празникът е посветен на младите хора и децата. Йотова подчерта, че въпреки сложното бъдеще, децата заслужават красив и успешен път.

„Нека, както нашите родители ни завещаха мир, ние да оставим още по-богато бъдеще на децата си. Нека днес това да бъде нашата клетва към тях, защото те го заслужават”, добави президентът.

Илияна Йотова бе официален гост на празника на Кюстендил, който по традиция се отбелязва в деня на пролетното равноденствие.

