В събота Кюстендил отбелязва официалния празник на града. Жителите и гостите се събраха на централния площад „Велбъжд”, за да отпразнуват „Кюстендилска пролет”.

На сцената беше представена новоизбраната „Девойка Кюстендилска пролет” Рая Цонева заедно с нейните подгласнички. Програмата включва изпълнение на различни ритуали и обреди, след които е предвидено традиционно шествие към парк „Хисарлъка”.

Празникът е съпътстван от концерти на две локации в града. За удобство на гражданите функционира и традиционното атракционно влакче, което пътува между центъра и парк „Хисарлъка”. Тържествата в града ще продължат и през утрешния ден.