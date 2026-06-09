Недоволство в Севлиево. Две седмици след мащабното наводнение, което взе и човешка жертва, хората от най-засегнатия квартал на града настояват за дезинфекция и разчистване на непотребните вещи, които стоят пред домовете им. Жителите на квартала се опасяват от разпространение на зарази в района. За днес е насрочена и среща между тях и общината.

„Направили сме подписка с 411 подписа. Настояваме за подобряване на инфраструктурата на нашите улици. Твърдим, че районът все още не е почистен и не е извършена дезинфекция две седмици след наводнението. Никой не е дошъл от общината да попита дали имаме нужда от нещо. Преди две седмици, миналия петък, бяха спрени и контейнерите. Абсолютно никакво присъствие на общината няма", заяви в "Здравей, България" инициаторът на подписката Мирослав Митев.

Прозорецът - единственият изход: Разкази след наводнението в Севлиево

Мъжът обясни, че хората искат възстановяване на дигата на река Русица и отстраняване на пробойните по нея. "Има прекъснат участък от дигата, откъдето дойде приливната вълна към града. Настояваме и за поставяне на допълнителни отводнителни шахти по улиците, за да може водата да се отвежда. Намираме се точно на място, където се събира водата от всички околни улици. Дори при пороен дъжд се образува завиряване. Водата се разлива и започва да влиза в дворовете, гаражите и домовете на хората", подчерта Митев.

Хора от населеното място също потвърдиха, че не е почистено и не е дезинфекцирано пред къщите им.

"От социалните служби ни обясниха, че за наводнените мазета няма смисъл да кандидатстваме за помощ, защото щетите били минимални.При мен, а и при много от съседите, къщите са на гредоред, а не на плоча", заяви потърпевша. И допълни: "Гредите бяха под вода. Когато изсъхнат, те се изкривяват. Основите на къщите тук са каменни и са запълвани с кал преди години.Но ми казаха, че щетите са минимални".

87 метра откъснат тръбопровод причини безводие в Севлиево, около 100 къщи са пострадали

Мъж, чиято къща също е била залята от водата разказа: "Дойдоха социалните служби, видяха, че всички стаи са пълни с вода, и ме попитаха как да влязат. Казах им: „С ботуши“. Подадох всички документи и документът е налице отказаха ми помощ".

Експертът по сигурността в Община Севлиево Димитър Ножаров заяви, че 16 дни след наводнението общината е извозила 250 камиона с едрогабаритни отпадъци от територията на цялата община. "Тази дейност ще продължи до сряда. Относно дезинфекцията - всички улици са дезинфекцирани. Дезинфекцията се извършва с машина, която пръска. Това е единият вариант. Освен това от РЗИ са раздадени пакети с дезинфектант и указания за употребата му. Всеки е получил такъв пакет за своето домакинство", подчерта той.

По думите му компенсации за щетите ще има. "Процесът по оценка на щетите все още продължава. Първо оценяваме размера на щетите, а след това причините, довели до това положение", обясни Ножаров.

Повече по темата гледайте във видеото.