С началото на астрономическото лято времето ще запази облика си на ранно лято. Температурите в края на юни и началото на юли ще са над 30 градуса, а периодично страната ни ще попада в обхвата на обичайните летни смущения с гръмотевични бури и градушки.

Първата лятна седмица започва с такъв динамичен период. От понеделник до четвъртък сутрините ще са с повече слънчеви часове, следобедите - с развитие на локални гръмотевични процеси с кратък, интензивен дъжд, с потенциал за градушка. В първите два дни явленията ще се оформят в Западна и тук-там в Централна България. Към сряда-четвъртък има по-голяма вероятност за това също в Южна и Източна България. В самия край на седмицата обстановката ще е по-устойчива с минимални смущения.

Дневните температури в дните с валеж ще се движат около и малко под 30 градуса. С наближаването на почивните дни ще се повишат между 30 и 35.

В самия край на юни ранните прогнози обещават спокойно и горещо лятно време. В някои от дните термометрите ще скочат до към 37-38 градуса. С голяма вероятност в първите дни на юли ще премине поредно смущение, с което ще има условия за гръмотевични бури с риск от кратки, интензивни извалявания, резки пориви на ветровете и градушка. Като изключим временните захлаждания покрай бурите, не се очакват продължителни спадове в летните стойности на термометрите.

► Край морето

Край морето времето в следващите две седмици ще е по-често слънчево с обичайната лека облачност следобед. Ранните прогнози дават изгледи за локални валежи по крайбрежието на 24-25 юни, след това - около 2-3 юли. С по-голяма вероятност това ще се случи по северните брегове. Дневните температури ще са в диапазона 25-30 градуса. Морската вода към момента е около 22-23.

