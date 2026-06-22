Българи и чужденци опровергаха опасенията, че през това лято плажовете по Черноморието ще останат празни. Само през изминалия уикенд, при първите истински летни температури, и платените, и свободните зони по морето се изпълниха с туристи. В същото време в социалните мрежи се появиха видеоклипове и сигнали за липса на спасители на някои плажове, сред които и Южният плаж в Несебър. Така, наред с въпросите за цените и туристическия поток, на дневен ред излезе и темата за безопасността на летовниците.

"Спасители има достатъчно и винаги е имало. Въпреки одобрения от държавата минимум ние никога не сме започвали с по-малко от 30 процента от изискуемия състав. Към момента имаме над 50 процента - вече след 15 юни. От 1 юли ще бъдем на 100-110 на сто, в зависимост от туристопотока". Това заяви в „Здравей, България” експертът по водно спасяване Иван Георгиев.

Сериозен недостиг на спасители по плажовете у нас

Той обясни, че възнаграждението на водните спасители "е средностатистически достатъчно". "Към момента за сезонна работа варира между 1300 и 1500 евро. Проблемът при нашата професия е голямото текучество заради сезонния характер и фактори, които не зависят от нас. Не всеки може да работи повече от три седмици, а в най-добрия случай - до два месеца. Това се обуславя от факта, че хората са трайно заети през цялата година", подчерта Георгиев.

И допълни: "Като цяло смело и отговорно мога да заявя, че водното спасяване в България е на едно от водещите нива в Европа. Проблемът при нас е, че имаме най-много спасители на глава от населението спрямо изискванията на държавата и контролиращите органи. Решение би било намаляване с около 20% на изискуемия брой за сметка на повече технически средства, които да подпомагат работата".

Все по-усилено се търсят спасители за Северното Черноморие

Всички туристи, които ще дойдат по Южното Черноморие, трябва да бъдат спокойни, че спасителните постове на всички плажни ивици, които имат стопанин, ще бъдат 100% обезпечени с водни спасители от 1 юли, уверо Георгиев.

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