Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на загиналите при двете тежки катастрофи, станали в сряда. Предложението беше на депутата от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков.

„Няма кой да върне загиналите деца. Това е нещо, което не трябва да се случва, но вече прекалено често малки деца губят живота на пътя си. Трябва да знаем, че от нас зависи превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт. Трябва да има справедливост и наказания. Предлагам ви да почетем с едноминутно мълчание паметта на децата и останалите загинали на пътя”, каза той.

Припомняме, че в сряда тир помете автомобил на магистрала „Тракия” край ямболското село Зимница . При инцидента загинаха две деца на по 9 години и мъж, които пътували в автомобила в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13:00 ч. Децата са от детско-юношеската школа на футболния клуб „Славия”.