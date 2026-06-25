Снимка: БГНЕС
Предложението е на депутата от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков
Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на загиналите при двете тежки катастрофи, станали в сряда. Предложението беше на депутата от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков.
„Няма кой да върне загиналите деца. Това е нещо, което не трябва да се случва, но вече прекалено често малки деца губят живота на пътя си. Трябва да знаем, че от нас зависи превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт. Трябва да има справедливост и наказания. Предлагам ви да почетем с едноминутно мълчание паметта на децата и останалите загинали на пътя”, каза той.
Припомняме, че в сряда тир помете автомобил на магистрала „Тракия” край ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и мъж, които пътували в автомобила в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13:00 ч. Децата са от детско-юношеската школа на футболния клуб „Славия”.
По-рано същия ден две жени загинаха при катастрофа на пътя Айтос-Карнобат. Инцидентът станал около 10:35 часа между селата Чукарка и Кликач, след като колата се забила в дърво.
Последвайте ни