Откритите през последните дни мазутни образувания по плажове на Северното и Южното Черноморие не са резултат от скорошен разлив, а представляват стари нефтени остатъци, изхвърлени на брега от бурното море. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Според експертите става дума за т.нар. „tar balls“ - втвърдени катранени образувания, които се формират от стари нефтени замърсявания след продължителен престой в морската среда. Силното вълнение в периода 15-20 юни е довело до изхвърлянето им на брега заедно с други морски отпадъци.

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От институциите подчертават, че към момента няма данни за текущ или скорошен нефтен разлив в българските териториални води, нито за морски инцидент, който да е причинил замърсяването.

Поради естествените процеси на разграждане и промяната в състава на тези нефтени остатъци не може да бъде установено кога точно са попаднали в морето и откъде произхождат. Според специалистите подобни замърсявания могат да се придвижват на големи разстояния под въздействието на морските течения и да достигат различни крайбрежия.

От „Морска администрация“ посочват още, че подобни случаи са регистрирани и през предишни години, а в същия период мазутни отлагания са били установени и по части от румънското Черноморско крайбрежие.

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Агенцията продължава да следи морските пространства чрез сателитно наблюдение и контрол на корабния трафик. Междувременно Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти координират дейностите по почистване на засегнатите плажни ивици, за да не се допусне негативно отражение върху туристическия сезон

Редактор: Цветина Петкова