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Как се е стигнало до опасния инцидент и в изправност ли е било съоръжението
Опасен инцидент за малко се размина от трагедия в Търговищко. Екстремна люлка на градски панаир в Антоново аварира. Пострадаха баща и 9-годишното му дете. Инцидентът е от събота вечерта. 42-годишният мъж и детето са откарани със спешна помощ в болницата в Търговище, без опасност за живота.
По думите на секретарят на община Антоново Мехмед Мехмедов мнението на собствениците на съоръжението е, че един от щифтовете, които имат предпазна функция, е бил откраднат или взет умишлено. "Ние показваме на собствениците на атракционите къде да ги поставят. Те отговарят за сигурността им. Когато съоръженията се поставят, трябва да има контрол от РДНСК и други отговорни институции", обясни той.
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Търговищко (СНИМКИ)
Мехмед заяви, че общината изискват разрешително дали от собствениците дали атракционът работи. "Те имат разрешително за 2026 г. и 2027 г.", допълни той.
Според собствениците инцидентът се е случил умишлено. "Изчезна от едната седалка единият щифт. Взели са го. Някой го е направил умишлено", казва собственикът Миглена Атанасова. "Контрол има. Има застраховки. Аз давам жетоните и касова бележка", каза още тя.
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