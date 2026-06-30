Днес след проведено изслушване на двамата кандидати - Милена Калчева и Милен Шопов, Висшият адвокатски съвет избра член на Комисията за противодействие на корупцията. Това е Милен Шопов, адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Изслушването започна в 10.00 ч. и се проведе в заседателната зала на Висшия адвокатски съвет. Кандидатите бяха изслушани по реда на постъпване на предложенията за тях. Всеки от тях първо представи кандидатурата и концепцията си, а след това отговориха на всички предварително поставени въпроси.

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В срок до 13 ч. на 29 юни възможност да поставят въпроси към кандидатите имаха адвокати, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, висши училища, научни организации и средства за масово осведомяване. В предвидения в Процедурните правила за избор на член на КПК от ВАдвС срок постъпиха и становища за кандидатите, в част от които бяха поставени и редица въпроси. Изслушването на двамата кандидати продължи над 7 часа - до 17.30 часа, като към кандидатите бяха зададени всички постъпили общо над 130 въпроса, както и въпроси от членовете на Висшия адвокатски съвет.

30 минути след края на изслушването, продължи заседанието на Висшия адвокатски съвет за обсъждане и за взимане на решение за избор на член на КПК от Висшия адвокатски съвет, както бе решено по време на редовното заседание на ВАдвС от 25 юни 2026 г.

С оглед на изключително кратките срокове за сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията и обвързването на създаването ѝ с изпълнението на ключови мерки от Националния план за възстановяване и устойчивост, обвързани с плащания от Европейската комисия на стойност над 250 млн. евро, Висшият адвокатски съвет положи необходимите усилия да осъществи процедурата в срок и съобразно всички предвидени от законодателя изисквания.

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С цел максимална прозрачност, Висшият адвокатски съвет публикува пълната информация, включително представените от кандидатите документи и постъпилите в срок до 13.00 ч. на 29 юни становища в специално обособената рубрика на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет.

Изслушването на кандидатите се проведе публично и при излъчване в реално време на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет, като запис от изслушването е достъпен в раздела Процедурата на Висшия адвокатски съвет по избор на член на Комисията за противодействие на корупцията.

Висшият адвокатски съвет благодари на Милена Калчева и на Милен Шопов за участието им в процедурата, както и на всички адвокати и сдружения с нестопанска цел, които отправиха своите въпроси към кандидатите.

Редактор: Ивета Костадинова