От създаването си през 2024 г. до момента Общинската инвестиционна програма е финансово необезпечена, а остатъкът за разплащане по проектите е огромен, като в план-сметката на държавата за 2026 г. са предвидени още 600 млн. евро за разплащане по проектите. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев, който участва в петъчния парламентарен контрол.

Работи се по изясняване и събиране на информация от общините какви проекти са започнали и каква е тяхната стойност. Донев посочи, че това са много проекти за много милиарди, които обаче нито в бюджетите за 2024 г. и 2025 г., нито в декемврийския проект на Закон за държавния бюджет за 2026 г. са обезпечени.

Той представи и повече данни за размера на изплатените до момента средства по проектите за програмата за 2024 г. и 2025 г. През 2024 г. в Приложение 3 са заложени над 2800 проекта, като общата им прогнозна стойност до завършването им е за малко над 3,4 млрд. евро. През годината са изплатени само 255 млн. евро. Остават за разплащане повече от 87%.

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„През 2025 г. прави впечатление, че амбицията е още по-голяма”, заяви Донев. В Приложение 3 са заложени над 3400 инвестиционни проекта на общините. Общата им прогнозна стойност до завършването е за 4,244 млрд. евро. През 2025 г. са разплатени малко повече средства - около 21%. Остатъкът за разплащане през 2026 г. е за над 2 млрд. евро.

През 2026 г. с удължителния закон за бюджета са предвидени за разплащане 460 млн. евро. Към момента по този ред са разплатени 410 млн. евро. Остават за разплащане ББР 49 млн. евро.

Към момента в МРРБ са подадени заявления за изплащане на 230 проекта, като общата им е за над 1 млрд. евро. „Всичко това по Общинската инвестиционна програма води към един изключителен преразход на средства”, заяви финансовият министър.

От думите му стана ясно, че се предвижда разработването на механизъм, по който да продължи изплащането на всички проекти, включени в инвестиционната програма на общините и по които вече е започнало изпълнение, така че нито един от тях да не остане нефинансиран.

Редактор: Ивета Костадинова