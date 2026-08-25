Прокуратурата в Благоевград разследва катастрофата с две пострадали жени в Кресненското дефиле. Първоначалните данни от огледа сочат, че автомобилът е катастрофирал самостоятелно, а камъните върху пътното платно са се откъснали от крайпътния откос вследствие на удара.

Инцидентът е станал около 17:30 ч. на 24 август на главния път Е79. В катастрофата е участвал автомобил с украинска регистрация, в който са пътували две жени.

Според събраните до момента доказателства шофьорката е отклонила вниманието си от пътя и е загубила контрол над автомобила. Колата е напуснала платното, преминала е през банкета и се е ударила в крайпътния откос.

Именно вследствие на този удар, по първоначални данни на разследващите, върху пътя са попаднали камъни от откоса и части от автомобила. Така прокуратурата уточнява първоначалната информация, според която скална маса се е срутила на пътя и автомобилът впоследствие се е ударил в нея.

При произшествието са пострадали две жени. Шофьорката е транспортирана за лечение в болница в София. Другата пътничка е бременна и е оставена под медицинско наблюдение в лечебно заведение в Благоевград. Все още се установяват видът и тежестта на травмите им.

След катастрофата участъкът е бил обезопасен, а движението - регулирано от „Пътна полиция“. Заради инцидента трафикът по пътя Симитли - Кресна се осъществяваше временно само в едната лента. По информация на NOVA се бе образувало километрично задръстване, като преминаването на около 15 километра отнемаше над два часа.

Автотехническа експертиза ще установи точния механизъм и причините за катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова