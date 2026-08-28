Мъж е с опасност за живота, след като е бил нападнат от бик край софийското село Вакарел. Инцидентът е станал вчера вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР-София.

Сигналът е получен в Районното управление в Ихтиман около 19:00 часа. Към мястото незабавно са насочени полицейски екипи.

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При първоначалната проверка е установено, че пострадалият е 51-годишен мъж. Той се грижел за стадо от 35 животни и бил нападнат от бика, докато ги напоявал.

Отговорникът на обекта транспортирал пострадалия до болница. Заради тежестта на получените наранявания мъжът е настанен в реанимация. Медиците определят състоянието му като тежко, с опасност за живота. По случая е започнато досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, а разследването се води под надзора на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова