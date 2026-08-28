Тежък пътен инцидент с починал е станал днес край Ветово. Камион с русенска регистрация помете мъж със самоходна мотофреза. Той починал на място.

Катастрофата възникнала на кръстовище при влизането в града откъм Глоджево, съобщават от ОД на МВР-Русе. Сигнал за произшествието е подаден в 12:56 часа.

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На местопроизшествието се извършва оглед. Причините и обстоятелствата около катастрофата все още се изясняват. По случая е започнало разследване.

Редактор: Георги Иванов