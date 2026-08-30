Четири пожарни екипа остават да дежурят през нощта край тополовградското село Орешник, след като голям пожар избухна в късния следобед днес.

Сигналът за огнената стихия е подаден около 16:30 часа. Пламъците са обхванали стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като огънят е достигнал до последните къщи на селото.

На място са изпратени четири екипа на пожарната.

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В борбата със стихията се включиха доброволци от селото, горски служители, полицейски екипи и земеделци с техника. Активно участие има и доброволното формирование на община Тополовград.

Съвместните усилия са позволили огънят да бъде спрян преди да навлезе в населеното място. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за Орешник, съобщиха от РДПБЗН - Хасково.

Снимка: Община Тополовград

Предполага се, че огънят е тръгнал в района на микроязовир край селото, след което бързо се е разпространил заради сухата растителност. Поради необходимостта от наблюдение на терена четири пожарни екипа ще останат на дежурство през нощта, за да не се допусне ново разпалване на огнища.

Бързата реакция на пожарникарите, доброволците, местните жители и земеделците с техника е предотвратила разрастването на пожара към къщите на Орешник.