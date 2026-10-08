Коридор 8 за нас е стратегически проект. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на Международната министерска конференция, на която България бе домакин.

На нея се обсъдиха напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта. Коридор 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

В конференцията участваха министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора представители на НАТО, на САЩ, а също така и европейският комисар по разширяването Марта Кос.

България и Албания са решени ускорено да реализират Коридор VIII

„Това ясно показва, че този коридор не е просто една отсечка на картата, а една възможност за по-голяма свързаност в региона. Ние започваме да изграждаме отделните части и да не ги разглеждаме като отделни отсечки, а като общ приоритет на целия регион да бъде по-добре позициониран, по-сигурен и икономически стабилен”, каза външният министър Велислава Петрова-Чамова.

„Една от сферите, в които трябва да работим са транспортните връзки на нашия континент. Те свързват хората, намаляват времето за пътуване и разходите за бизнеса. Това е точно, което искаме да осъществим с коридор 8 - да се свърже Адриатическо до Черно море”, каза Марта Кос.

„Коридор 8 не е само транспортен коридор, а и стратегически. Той свързва Адриатическо с Черно море, свързва пазари, икономики и хора. Но най-вече засилва връзките между Балканите и Европейския съюз”, обясни министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

Редактор: Габриела Павлова