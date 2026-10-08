България е домакин на Международна конференция по Коридор 8. На нея ще бъде обсъден напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта. Коридор 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

България и Албания са решени ускорено да реализират Коридор VIII



В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора представители на НАТО, на САЩ и други. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония.

Редактор: Габриела Павлова