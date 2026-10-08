Снимка: iStock
-
Как върви реставрацията на Паметника на Шипка
-
Каква трябва да е позицията на България след атаките в Черно море
-
Неуспешният опит за екзекуция: Разкриха първите думи на жената, излязла от кома след две смъртоносни инжекции
-
Френското правителство спира използването на шокови гранати, след като младеж загуби ръката си
-
Представят нови данни за живота на цар Самуил
-
Спортни новини (07.10.2026 - късна)
На нея ще бъде обсъден напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта
България е домакин на Международна конференция по Коридор 8. На нея ще бъде обсъден напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта. Коридор 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.
България и Албания са решени ускорено да реализират Коридор VIII
Редактор: Габриела Павлова
В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора представители на НАТО, на САЩ и други. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни