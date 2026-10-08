„Икономическа полиция” влезе в предприятието „Общински паркинги и синя зона” във Варна. Акцията идва след сигнал на граждани за събирана от служители на предприятието такса „спокойствие”.

Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит. По първоначална информация сведения в полицията ще дават още свързани с казуса лица.

Окончателно: Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Очаквайте подробности!