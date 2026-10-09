Поредица от сигнали за поставени взривни устройства отново наруши работата на съдебни и държавни институции в страната. Евакуации бяха предприети в Сливен, Стара Загора и Ловеч, след като на електронните пощи на обществени сгради пристигнаха заплашителни съобщения. На места съдебните заседания бяха отложени, а служители, граждани и ученици трябваше да напуснат сградите.

За четвърти път през тази седмица Окръжният съд в Сливен беше принуден да прекъсне работа заради сигнал за бомба. Заплахата е получена по електронната поща малко преди 11 часа.

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Незабавно е предприета евакуация на всички служители и посетители. Очаква се магистратите да възобновят работата си след 13:00 часа, след приключване на полицейската проверка.

Подобна е ситуацията и в Стара Загора, където за трети пореден ден сигнал за взривно устройство блокира дейността на Съдебната палата.

Заплашителното съобщение е постъпило в 10:50 часа. Заради проверката работата на институцията е преустановена до 14:30 часа, а насрочените съдебни дела се отлагат за други дати.

Поредни евакуации имаше и в Ловеч. За четвърти път тази седмица служители на обществени институции бяха принудени да напуснат работните си места заради сигнали за поставени взривни устройства. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че заплашителни имейли са получени в Областната администрация, Окръжния съд и Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

От сградите са изведени служителите, а от учебното заведение - преподавателите, останалият персонал и учениците. От Окръжния съд в Ловеч посочиха, че се очаква дейността му да бъде възстановена след 13:00 часа. По информация на полицията към момента на проверките не са установени реални заплахи.

Поредно съобщение за поставено взривно устройство прекъсна работата на Съдебната палата в Перник. Заплашителният имейл е получен тази сутрин, малко преди 11:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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Веднага след получаването на сигнала всички служители са били изведени от сградата. Евакуацията е извършена в 11:00 часа. На място са изпратени полицейски екипи, които проверяват помещенията за евентуално взривно устройство. Действията се извършват съгласно установените процедури за реакция при подобни заплахи.

Това е четвъртият подобен случай в Перник само от началото на седмицата. Единственият ден, в който не е постъпило заплашително съобщение, е бил четвъртък. При предишните сигнали служителите също са били евакуирани, като работата на институцията е прекъсвала за около час.

Новите случаи са част от продължаваща поредица от бомбени заплахи срещу институции в различни части на България. Само ден по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи пред Народното събрание, че от юни 2026 г. насам в страната са получени стотици подобни електронни съобщения. Сред адресатите им са съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други обществени обекти. Според министъра текстовете на заплахите са почти еднакви, често изглеждат автоматично преведени на български език и не съдържат конкретна информация за предполагаемите взривни устройства.

Редактор: Цветина Петкова