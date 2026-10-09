Шофьор загина при тежка катастрофа в района на бургаския квартал „Ветрен“.

Инцидентът станал на пътя, който свързва квартала с Минерални бани. Малко преди обяд микробус излязъл от пътното платно и се блъснал в бетонната и металната ограда на жилищен имот.

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Снимка: БГНЕС

При силния удар предната част на микробуса е напълно смачкана, а оградата на къщата е сериозно повредена.

Снимка: БГНЕС

Превозното средство спряло в непосредствена близост до гаража на имота.

Снимка: БГНЕС

На мястото са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Причините за катастрофата предстои да бъдат установени.

Редактор: Георги Иванов