Млад таксиметров шофьор загина, а други са пострадали при тежка катастрофа на пътя между Казанлък и Крън. Пътният инцидент станал след челен сблъсък между два леки автомобила на първокласния път I-5.

Сигналът за произшествието е подаден около 10 часа. Няма информация за броя на пострадалите и тяхното състояние. Полицията издирва трети участник в инцидента, който избягал след катастрофата. Според свидетели той изпреварвал в участъка с непрекъсната линия и е вероятната първопричина за инцидента.

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Заради катастрофата движението в участъка е временно преустановено и в двете посоки. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през общинския път Казанлък - Енина - Крън.

На място има полицейски екип от Областната дирекция на МВР - Стара Загора, който регулира трафика. Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Причините и обстоятелствата около тежкия инцидент предстои да бъдат изяснени.