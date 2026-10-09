Снимка: Стопкадър, NOVA
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Единственият оцелял е транспортиран в болница с опасност за живота
Четирима души загинаха, а един е с тежки наранявания след катастрофа, станала на пътя между Плевен и село Ясен и Плевен около 23:00 ч. в четвъртък.
Лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока към селото, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно идващата кола.
Млад шофьор загина, след като се блъсна в автобус в Плевенско (СНИМКИ)
Загинали са водачът на ударения автомобил, който е 18-годишен, както и спътникът му, пътувал на предната седалка - мъж на 21.
Жертвите от първата кола са пътници - момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на същата възраст, който бил на задната седалка. Шофьорът е настанен за лечение в плевенска болница с опасност за живота.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Районът на произшествието бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия.
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